REPORTAGE - "Il n'y a pas de train" : avec les Français qui galèrent dans les transports en ce 31 janvier

Plus de 36% de grévistes à la SNCF avec un trafic "fortement perturbé". Environ 2 TER sur 10 en région, quasiment pas d'Intercité et 25 à 30% de TGV selon les axes. Alors que de nombreux Français descendent dans les rues ce mardi 31 janvier pour manifester contre la réforme des retraites, le secteur des transports est perturbé.

En Île-de-France, dans les métros, seules les lignes 1 et 14 automatiques fonctionnent normalement et les chauffeurs de bus et de tramway assurent 80% du service. Le trafic des trains de banlieue est également perturbé avec un train sur dix en moyenne sur les lignes lignes C, D, E, J, L, N, P et R.

D'autres villes de France sont touchées. À Marseille, une des deux lignes de métro (la ligne 1) et une des trois lignes de tramway sont complètement à l'arrêt, et la fréquence est ralentie sur les autres lignes. À Nice, les trois lignes de tramway sont à l'arrêt, ainsi qu'au moins 25 lignes de bus de l'agglomération. En Corse, plusieurs traversées maritimes entre l'île et Marseille ont dû être reprogrammées à mercredi.