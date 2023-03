Dépôts bloqués, raffineries à l’arrêt : vers de nouvelles réquisitions pour éviter une pénurie d'essence ?

Hors de question de revivre un nouveau blocage. Alors que l'essence commence à se raréfier dans les stations-services des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Alpes du Sud, le gouvernement a cette fois pris les devants. Pour éviter de voir le pays plonger dans une crise comparable à celle de l'automne dernier, le ministère de la Transition énergétique a annoncé, mardi 21 mars, la réquisition de "trois salariés par relève" au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer "face à l'aggravation des tensions d'approvisionnement dans les Bouches-du-Rhône", conséquence des grèves contre la réforme des retraites.

"La réquisition est valable pendant 48h en tant que de besoin, à compter du 21 mars" et concerne "des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt" qui approvisionne la région PACA et l'Est de la région Occitanie en carburants, indique le communiqué du ministère d'Agnès Pannier-Runacher. "Des réquisitions sont en cours depuis hier (lundi) soir à Fos-sur-Mer", a confirmé, sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. "Il y en aura d'autres, partout où c'est nécessaire à chaque fois que l'on constatera que les blocages des raffineries et des dépôts empêchent d'alimenter les stations-services."