Grève SNCF à Noël : un mouvement atypique sans soutien des syndicats

Toutefois, aucune organisation syndicale n'a appelé à se joindre au mouvement. Surtout, elles ne le soutiennent pas. "Il n'y a pas, dans cette période, un contexte particulier qui justifierait de pointer le week-end de Noël. Cela ne se justifie pas d'aller supprimer des trains dans cette période. La CFDT n'est pas d'accord avec cette grève", a martelé ce jeudi matin Laurent Berger, secrétaire général du syndicat, au micro de BFMTV. La CGT-Cheminots et SUD-Rail n'ont pas non plus appelé les salariés à se mettre en grève ce week-end.

"C'est une grève 'multi-individuelle' couverte par un préavis déposé par des centrales qui, elles-mêmes, n'appellent pas à la grève", a résumé ce jeudi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à l'issue du Conseil des ministres. "Il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat. C'est une grève sans appel à la grève. Je n'arrive pas à comprendre, il n'y a pas d'agression sociale", pestait plus tôt dans la matinée sur RTL Jean-Pierre Farandou, qui rencontrera les organisations syndicales ce vendredi.