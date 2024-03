SNCF : les contrôleurs déposent un préavis pour le mois de mai

Le syndicat Sud-Rail a déposé cette semaine un préavis de grève couvrant la totalité mois de mai. Objectif : mettre la pression sur la direction avant une réunion le 10 avril.

Y aura-t-il des trains pour tout le monde durant les ponts de mai ? Après avoir perturbé les vacances d'hiver, les contrôleurs brandissent la menace d'une grève le mois prochain. Un préavis a été déposé par Sud-Rail, couvrant la période allant du 30 avril au 31 mai.

"La dernière grève des 16/17/18 février ne semble être qu’un début dans ce rapport de force qui s’installe un peu plus chaque jour ! La patience des ASCT (ndlr : contrôleurs) a ses limites tandis que leur détermination reste intacte !", écrit le syndicat sur son site.

Selon l'organisation, le préavis a été décidé après une réunion le 27 février avec la direction, laquelle n’a "pas apporté de réponses suffisamment satisfaisantes aux revendications et interrogations exprimées". Pénibilité et fin de carrière des contrôleurs, prime de travail et reclassement des agents… les doléances des contrôleurs sont nombreuses. "Nos attentes restent les mêmes, la balle est toujours dans le camp de la Direction", ajoute Sud-Rail.

Selon le syndicat, la décision de faire grève ou non sera prise le 10 avril, soit à l'occasion de "la prochaine Table Ronde sur la fin de carrière". "Si les propositions ne sont pas à la hauteur de nos attentes légitimes, […] nous devrons de nouveau (malheureusement) nous mettre en grève", précise de son côté le collectif des contrôleurs CNA, qui mène leur mobilisation en lien avec Sud-Rail.