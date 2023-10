Grève du 13 octobre : transports, écoles, médecins... à quoi faut-il s'attendre ce vendredi ?

Pour ce qui est de l'Éducation, le risque de voir des centaines de professeurs se mettre en grève n'est pas à écarter. Le FSU-SNUipp, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, et le SNES-FSU, syndicat majoritaire dans les collèges et les lycées, ont, en tout cas, relayé des appels dans ce sens. Dans la même idée, l'intersyndicale de l'enseignement supérieur et de la recherche se dit "mobilisée contre l'austérité, pour les salaires et l'égalité hommes-femmes". Dans un communiqué commun, les organisations réclament notamment "l'augmentation des salaires et du point d'indice", "une allocation d'autonomie pour tous les étudiants" ou encore "un plan de recrutement" massif.