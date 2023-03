Grèves contre la réforme des retraites : les routiers prêts à se mobiliser dès ce dimanche

Le mouvement pourrait débuter bien avant la journée du 7 mars, comme le souhaite FO, et pour une "durée illimitée". "Nous allons commencer dès ce soir, à 22h, mais le plus gros sera lundi matin, entre 4h et 6h, à travers tout le pays", poursuit Patrice Clos sur LCI. D'autres syndicats - la CGT, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC - comptent attendre la date symbolique du 7 mars, puis poursuivre la contestation le lendemain, selon Le Parisien. "La grève, ce n'est pas que mardi", insiste le secrétaire général FO Transports. "Rien n'empêche de faire des actions avant. Tous les jours, les assemblées générales décideront ce qu'il y a à faire."

Des perturbations sont à prévoir sur les routes... et dans les magasins, si la distribution n'est plus assurée. "Cela peut avoir des conséquences sur l'approvisionnement de la grande distribution", prévient Patrick Blaise, secrétaire général de la CFDT Route, dans les colonnes du quotidien régional. "Le paquet de pâtes, en rayon mardi matin, ne sera peut-être plus là jeudi."