Grèves : trains, carburant, stations de ski... à quoi s'attendre pour les vacances scolaires ?

Les grèves vont-elles venir ternir les vacances des Français ? Les congés d'hiver commencent ce samedi 4 février pour deux semaines dans la zone A (académies de Bordeaux, Lyon, Dijon...), le 11 pour la zone B (Lille, Strasbourg, Nantes...) et le 18 pour la zone C (Paris, Versailles, Toulouse) ainsi que la Corse, jusqu'au 6 mars. Mais les syndicats entendent durcir le ton contre la réforme des retraites et de nouvelles actions ont d'ores et déjà été annoncées à des dates susceptibles de perturber les plans de certains vacanciers. Transports, trafic routier et stations-service, remontées mécaniques... TF1info fait le point.