Grippe aviaire : niveau de risque "élevé" sur tout le territoire, les volailles confinées

Un foyer de grippe aviaire a notamment été détecté la semaine dernière dans une basse-cour familiale aux portes de la Camargue, ce qui constitue une "première" dans le Gard, a indiqué lundi la préfecture de ce département du sud de la France. Ce cas d'influenza aviaire (H5N1), maladie animale infectieuse virale très contagieuse, a été confirmé le 4 novembre à Fourques, dans l'agglomération d'Arles, sur des oiseaux de basse-cour (poules, canards, oies). Quelques semaines plus tôt, un autre foyer avait été détecté en Dordogne, le premier dans le Sud-Ouest du pays.

Après une saison 2021-2022 catastrophique (plus de 21 millions de volailles abattues entre fin novembre et mi-mai), le virus a recommencé à frapper des élevages français dès la fin juillet, de manière exceptionnellement précoce. À l'approche de l'automne, période du début des migrations d'oiseaux sauvages et de baisse des températures, les autorités avaient déjà relevé début octobre le niveau de risque de "négligeable" à "modéré" sur l'ensemble du pays. Une situation qui inquiète les professionnels de la filière.