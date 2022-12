Grippe aviaire : 2 millions de volailles abattues en décembre, la France veut vacciner à l'automne 2023

Les ravages de la grippe aviaire. Selon le ministère de l'Agriculture, 3,3 millions d'animaux ont déjà été abattus en France du 1er août au 21 décembre, dont une moitié de canards. Pour éviter un drame similaire l'an prochain, le gouvernement français s'est fixé jeudi l'objectif de lancer la première vaccination de volailles à l'automne 2023.

L'accélération de la propagation du virus est liée non seulement à la baisse des températures, mais aussi à la "forte activité migratoire des oiseaux sauvages", indique le ministère. Au total, 226 foyers ont été répertoriés dans les élevages depuis le 1er août. L'épidémie continue notamment de ravager ceux situés en Vendée (94 foyers), dans le Maine-et-Loire (38 foyers) et les Deux-Sèvres (33 foyers). La précédente vague en France, entre fin novembre 2021 et mi-mai 2022, avait entraîné l'euthanasie de plus de 20 millions de volailles.