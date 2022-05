Grippe aviaire : en quoi consiste l'expérimentation de vaccins pour les palmipèdes, lancée ce mardi ?

Cette évolution ne va toutefois pas de soi. Certains pays tels que la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, les États-Unis et l’Arabie Saoudite refusent de se fournir en volaille dans les pays ou la vaccination est autorisée, car ils craignent qu’un animal vacciné apporte le virus sur leur territoire.

Des risques qui n'ont pas échappé à la France. "Si on doit aller vers la vaccination, il faut que l’export soit possible", reconnaît le ministère de l'Agriculture. "La stratégie de vaccination sera actée pour les pays européens, pour les pays tiers, qui représentent des enjeux commerciaux importants. Il faudra que, collectivement, on défende l'intérêt de cette vaccination et l'absence de risque pour eux."