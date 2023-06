Grippe aviaire : la vaccination débutera en octobre

"J'entends parfaitement la désespérance. Si on peut gagner un peu de temps on le fera, mais dire aujourd'hui, comme auparavant pour le vaccin contre la Covid-19, qu'on peut raccourcir les calendriers, ce n'est pas sérieux", a expliqué Marc Fesneau lundi devant la presse. Il a listé les processus de validation, de fabrication, de déploiement et de stockage du vaccin, à mettre en place avant de lancer la campagne "en bon ordre".

Après plusieurs années de crises successives provoquées par la grippe aviaire, le virus circule à nouveau depuis le début du mois de mai dans le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Au total, 85 élevages sont contaminés, dont plus de la moitié dans le Gers, selon le dernier chiffre communiqué par le ministère de l'Agriculture. "Manifestement, on a passé le pic, parce qu'on a pris des mesures très fortes, de cet épisode", a estimé lundi Marc Fesneau.