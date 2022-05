Grippe aviaire : peut-on vendre la viande et les œufs comme "plein air" alors que les volailles sont enfermées ?

Ces mises à l'abri, ajoute le ministère, "sont temporaires et exceptionnelles (en fonction du niveau de risque influenza), et ne changent pas le mode de production habituel d’un élevage. Par ailleurs, les cahiers des charges des productions sous label intègrent les effets de ce type de crises et quand les délais réglementaires sont dépassés, des affichages en rayon permettent d'informer le consommateur." Le cabinet du ministre a confirmé, lundi 9 mai, cette "forme de dérogation", permettant de conserver l'affichage de la mention "plein air", tout en évoquant à nouveau ces notifications auprès des clients. Les délais à observer avant que de tels affichages ne soient mis en place n'ont toutefois pas été précisés.

"On a demandé aux distributeurs de ne pas changer la mention 'plein air', mais de tenir informé le consommateur par voie d'affiches que les poules sont confinées", a pour sa part expliqué au Parisien Philippe Juven, président du Comité national de promotion de l'œuf. Pour éviter que se reproduisent de tels épisodes de grippe aviaire à l'avenir, l'expérimentation d'un vaccin vient de débuter. 2,3 millions d'euros ont été débloqués pour les mener, a annoncé le ministère de l'Agriculture en ce début de semaine.