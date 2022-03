Grippe aviaire : il y aura moins de foie gras en 2022

La France a produit 11.674 tonnes de foie gras en 2021, contre 16.764 tonnes en 2019 et 19.242 en 2015. "La question du recalibrage des outils industriels va se poser", a affirmé Éric Dumas, suggérant que des emplois sont menacés. Les usines de transformation sont calibrées pour traiter 40 millions de canards gras par an, or il y en avait 23 millions en 2021, a précisé Marie-Pierre Pé. Après la crise de l'an dernier, il avait notamment été décidé de produire moins de canards par endroits et d'imposer le confinement des volailles quand le risque est "élevé", ce qui est le cas depuis début novembre.