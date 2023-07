Guêpes : ces astuces pour éloigner ces trouble-fêtes de nos tables

L'été. Cette belle saison propice aux déjeuners conviviaux et chaleureux dans le jardin. Les amis sont réunis, le barbecue est de sortie, le repas est servi et aussitôt, les guêpes s'invitent à table sans avoir été conviées pour jouer les trouble-fête. Ces indésirables débarquent pour jouer avec nos nerfs et les éloigner (sans se faire piquer) est loin d'être une partie de plaisir. Voici quelques astuces pour repousser les guêpes et profiter en toute sérénité de son repas en extérieur.