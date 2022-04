Guerre en Ukraine : faut-il cultiver en France les terres en jachère ?

Jean-Philippe et son frère avaient prévu de laisser cette parcelle de terre au repos, c'est-à-dire en jachère. Cela leur était imposé pour respecter la régénération des sols et la biodiversité. Dans trois semaines, ils sèmeront finalement des graines de tournesol. Le gouvernement les y autorise exceptionnellement. Le but est de pallier les importations de céréales russes et ukrainiennes qui n'auront pas lieu.