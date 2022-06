Guerre en Ukraine : observe-t-on un retour en force des centrales à charbon à travers l'Europe ?

La Royaume-Uni, au cours des dernières semaines, a différé la fin annoncée du charbon sur son sol. Prévue en septembre, elle est repoussée afin de permettre l'exploitation de trois centrale dans le contexte actuel. "N'oublions pas non plus la Grèce", glisse Carole Mathieu. La chercheuse indique en effet que le pays va doubler sa production de charbon, conséquence directe du conflit en Ukraine. "Pour ce qui est du Portugal, qui a déjà acté sa sortie du charbon, il n'est aujourd'hui pas question de faire machine arrière, mais on peut y voir un choix subi". En effet, des installations fermées définitivement ne peuvent pas toujours être réhabilitées en quelques semaines ou quelques mois. "En pratique, c'est surtout qu'ils ne peuvent pas", note l'experte de l'IFRI, soulignant que peuvent aussi se poser des problèmes de ressources humaines. Les salariés compétents qui se sont reconvertis suite à la fermeture des centrales ne sont pas forcément disponibles quand l'activité reprend de longs mois, ou années, plus tard.

En ce premier semestre 2022, comment expliquer le retour en grâce du charbon ? Avant tout chose, Carole Mathieu insiste sur le fait qu'il s'agit de mesures temporaires : "Considérons cela comme une forme de sursis plutôt qu’une renaissance", estime-t-elle, "la priorité était de sortir du charbon dans l'UE, mais à l'heure actuelle une autre priorité s'est imposée, à savoir sortir du gaz russe". Au bout du compte, ces décisions conjointes prises à travers l'Europe seraient avant tout une forme de pragmatisme. "On dispose de peu d’options sur la table, à court terme, d'où ce retour au charbon. Il est en pratique assez facile de réactiver des centrales et l'on est ici face à l'un des rares scénarios pouvant être déployé en quelques mois. Clairement, nous sommes aujourd'hui dans une phase de transition, qui a pour vocation à être temporaire". L'Allemagne a en effet réaffirmé qu'elle comptait respecter scrupuleusement ses engagements en matière de transition énergétique, et que la guerre en Ukraine ne devait pas l'empêcher de respecter les calendriers déjà fixés.

Notons enfin que contrairement à d'autres modes de productions d'énergie et malgré son caractère très polluant, le charbon présente l'avantage d'être extrait par de multiples pays de par le monde. Si environ 45% du charbon consommé en Europe est produit à l’échelle de l’UE une grande diversité de producteurs alimentent la demande. Dès lors, les possibilités d’importation se révèlent assez large et ne suscite pas trop d’inquiétudes majeures.