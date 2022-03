"Je m'engage pour l'Ukraine" : un site lancé pour aider les particuliers voulant héberger des réfugiés

Gabriel Attal a, de son côté, détaillé les contours de cette aide. "Il y a un accord qui a été obtenu (dans l’Union européenne) pour apporter aux Ukrainiens une protection temporaire, pour bénéficier du même régime que l’asile, temporairement et plus rapidement", a expliqué le porte-parole du gouvernement sur France Inter ce mardi. Il l'assure : la France "prendra sa part". "On va continuer à avancer pour protéger et accueillir les Ukrainiens qui en ont besoin", a poursuivi le membre du gouvernement. Avant d'avancer un chiffre, faisant état de quelque "5 000 personnes venues d’Ukraine arrivées en France" depuis le début du conflit.