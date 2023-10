Guerre Israël-Hamas : en France, les présidents d'université appelés à sanctionner toute "dérive"

"Je veux redire la plus grande fermeté de l'État face à de telles dérives", martèle Sylvie Retailleau, rappelant qu'"il appartient" aux chefs d'établissements d'enseignement supérieur de "prévenir toute situation susceptible de causer un trouble à l'ordre public" et "garantir (...) des conditions d'études et de travail en toute sérénité et en toute sécurité".

Elle les "invite à apporter à tout manquement les sanctions disciplinaires et suites judiciaires appropriées, y compris en les signalant au Procureur de la République en application de l'article 40", qui impose l'obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, dans l’exercice de leurs fonctions de signaler des crimes ou délits dont il a connaissance.