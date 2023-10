Guerre Israël-Hamas : les manifestations pro-palestiniennes autorisées "au cas par cas", affirme Gérald Darmanin

Lundi dernier, deux jours après les attaques du Hamas sur Israël, des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris, mais aussi dans d'autres villes françaises, pour témoigner leur soutien à l'État hébreu.

Depuis la riposte sur Gaza, de nombreuses associations françaises ont organisé de leur côté des manifestations en soutien à la Palestine, là encore dans tout l'Hexagone. Toutes, à ce jour, ont été interdites par les préfets.

Interrogé ce jeudi matin sur France Inter pour savoir s'il était opposé à ces manifestations pro-palestiniennes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a expliqué que tout dépendait des organisateurs et de la cause. "Si c'est pour la cause palestinienne, c’est une cause respectable. D’ailleurs la France a toujours considéré et je considère qu’il faut deux états, un israélien et un palestinien. Mais si c’est une manifestation de soutien au Hamas, ou de soutien à l’action qu’ont faite une partie des Palestiniens contre Israël, c’est non", a déclaré le ministre.

"Nous avons interdit (les manifestations, NDLR), au cas par cas, toutes jusqu'à présent. Les manifestations qui soutenaient l’intifada, qui appelaient à la 'haine des juifs'", a poursuivi Gérald Darmanin, estimant que "les personnes qui appellent à ces manifestations" ne sont "pas des enfants de chœur."