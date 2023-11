Guerre Israël-Hamas : plusieurs syndicats appellent à manifester samedi pour la paix

Ce mercredi, CGT, FSU et Solidaires appellent à manifester samedi 18 novembre pour un "cessez-le-feu immédiat à Gaza", dire "stop aux massacres" et réclamer "la libération des otages et des prisonniers". Plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu en France, notamment les 4 et 11 novembre, depuis les massacres du Hamas en Israël le 7 octobre et la riposte militaire à Gaza.

Plusieurs syndicats (CGT, FSU, Solidaires) ont lancé un appel à manifester samedi pour un "cessez-le-feu immédiat à Gaza", dire "stop aux massacres" et réclamer "la libération des otages et des prisonniers", dans un communiqué publié ce mercredi 15 novembre.

"Solidarité avec le peuple palestinien : Stop aux massacres ! Cessez-le-feu à Gaza !", écrivent les trois syndicats dans un communiqué commun, appelant à des "rassemblements et des manifestations pour la paix" samedi. Parmi les mots d'ordre de ces rassemblements, figurent un "cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus", "l’arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population", la "protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie", ou encore "la libération des otages et des prisonniers", ainsi qu'"une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens".

Plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu en France, notamment les 4 et 11 novembre, depuis les massacres du Hamas en Israël le 7 octobre et la riposte militaire à Gaza. Plus de 100.000 personnes ont par ailleurs défilé dimanche à Paris et des dizaines de milliers d'autres partout en France pour la "grande marche" contre l'antisémitisme, en présence d'une bonne partie de la classe politique.

L'armée israélienne estime que quelque 240 personnes ont été prises en otage dans la bande de Gaza au cours de l'attaque sans précédent du Hamas sur le territoire israélien. Celle-ci a fait environ 1200 morts en Israël, principalement des civils, selon les autorités israéliennes.

En représailles, Israël bombarde sans répit la bande de Gaza et mène depuis le 27 octobre une opération terrestre dans le but "d'anéantir" le mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien. Ces frappes israéliennes sur Gaza ont fait plus de 11.000 morts, aux deux tiers des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.