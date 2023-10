Guerre Israël-Hamas : vers l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne prévue samedi à Paris

Malgré l'interdiction, les organisateurs restent fermes. "Nous maintenons notre appel, nous préparons les recours juridiques et nous continuerons notre engagement", a réagi un responsable du collectif Urgence Palestine, se disant "extrêmement choqué" par l'annonce de cette interdiction et y voyant une "volonté de faire peur" aux personnes tentées de manifester. "Nous sommes dans une logique de construire le mouvement le plus large, unitaire et démocratique possible en soutien au peuple palestinien et donc nous sommes d'une vigilance absolue quant à tout slogan, toute expression qui viendrait faire du tort à la clarté de notre message."

La semaine dernière, un rassemblement pro-palestinien a pu se tenir place de la République à Paris, réunissant 15.000 personnes, selon la préfecture de police. Les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations, notamment pour propos antisémites et tags sur la statue de la République. "Je ne l'(avais) pas interdite parce que dans la déclaration, il y avait une condamnation claire de ces actions (du Hamas, ndlr)", a justifié Laurent Nuñez, assurant examiner "au cas par cas" chaque déclaration de manifestation.