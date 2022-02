Guerre en Ukraine : 9500 soldats français mobilisés ou d'alerte

Dès la fin de la semaine prochaine, plus de 9500 soldats français seront directement mobilisés ou d'alerte dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans le détail, "on aura plus de 1500 militaires français directement impliqués dans les missions de renforcement de la posture de l’Otan sur le flanc Est", a précisé samedi l'état-major français.

Quelque 500 soldats seront déployés en Roumanie, en plus des 300 déjà actifs en Estonie, où une centaine d'autres accompagneront l'arrivée prochaine de 4 avions de chasse Mirage 2000-5 destinés à "renforcer la défense aérienne des pays baltes", a détaillé cette source militaire. Quelque 600 soldats sont également mobilisés en France pour des vols au-dessus de la Pologne, a-t-elle ajouté.