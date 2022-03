Les sirènes vont retentir ce premier mercredi du mois, mais c'est tout à fait normal

C'est un dispositif dont il ne faut pas avoir peur, et pourtant, plusieurs villes et services ont préféré avertir leurs habitants en raison du contexte ukrainien. Ce mercredi 2 mars à 12h, comme chaque premier mercredi du mois, les sirènes vont résonner en France. Mais cela n'a rien à voir avec la guerre qui fait rage en Ukraine, et avec ces sons qui, de Kharkiv à Kiev, alertent de l'imminence de tirs de missile : "Il n'y pas à s'en inquiéter", préfère prévenir la préfecture de police de Paris.