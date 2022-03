Une alternative crédible au gaz russe ? 5 questions sur le gaz naturel liquéfié (GNL)

La France est actuellement dotée de quatre terminaux terrestres d'importation de GNL, un à Dunkerque, un autre à Montoir-de-Bretagne et deux à Fos-sur-Mer. Mais un projet est actuellement à l'étude visant à en installer un cinquième, flottant celui-là. Concrètement, l'unité flottante de regazéification en question est alors positionnée au bout d'un quai et le méthanier vient s'amarrer à couple de cette dernière où le GNL est transbordé et regazéifié.

Outre le fait qu'il peut être repositionné en fonction des besoins, un terminal flottant permet d'avoir un temps et des coûts de construction réduits.