Des places d'hébergement réservées aux Ukrainiens sont-elles vacantes ?

Selon nos informations, un autre centre dispose de places inoccupées en région parisienne : un hôtel à Pantin (limitrophe de Paris en Seine-Saint-Denis), géré par Emmaüs Solidarités. Chaque soir, une cinquantaine de lits restent vides dans ce centre de premier accueil, réservé aux Ukrainiens les plus vulnérables. Dans leur requête devant le Conseil d’État, les associations se concentrent cependant sur le centre de la Villette (19e arrondissement parisien). Où elles demandent donc plus de transparence sur le taux d’occupation réel pour pouvoir remplir les places vides à la tombée de la nuit.

"Le ministre de l'Intérieur nous donne une moyenne de places occupées mais on ne peut pas vérifier puisque rien n'est versé au contradictoire, soutient Me Samy Djemaoun, avocat d’Utopia 56 et de Médecins du monde. Au plus haut de la crise, en septembre, le ministre de l'Intérieur nous indique qu'il y avait jusqu'à 162 places occupées sur un total de 250. Aujourd’hui, il est avancé qu'en moyenne, 121 déplacés ukrainiens sont hébergées chaque nuit au centre des Congrès. Médecins du monde s’est rendu sur place cette semaine et il en est ressorti un constat clair : les arrivées sont de plus en plus insignifiantes et se font de manière très individuelle."