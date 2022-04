Gaz : la France va pouvoir procéder à des coupures ciblées, 5000 gros consommateurs concernés

Pour l'heure, une interruption des approvisionnements russes "n'aurait pas d'effet parce qu'on est en fin d'hiver", avait indiqué à l'AFP la semaine dernière la directrice générale de GRDF, Laurence Poirier-Dietz. En revanche, "la question se posera du remplissage des stockages, qui se passe pendant l'été", avait-elle rappelé.

Afin d'éviter une panne généralisée et non contrôlée d'électricité en France, le recours au délestage pourrait également avoir lieu pour l'énergie si la consommation devait être trop élevée par rapport au niveau d'électricité disponible. Dans le cas où arrêter de fournir les plus gros consommateurs d'électricité ne suffirait plus, il serait alors possible d'organiser des coupures tournantes dans environ 200.000 foyers à la fois pendant deux heures.