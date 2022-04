Non, des magasins Chanel n'ont pas été "décorés" de stickers d'Hitler

Une vidéo destinée à tromper volontairement son auditoire et à la faire passer pour une information vérifiée. Si son origine est fausse, qu’en est-il maintenant des images montrant des magasins Chanel affublés de stickers d’Hitler ? A-t-on affaire à des photomontages, comme l'avance Le Figaro ? D’après la vidéo, ces photographies datent de "dimanche" dernier, le 3 avril. Elles ont notamment été publiées sur Twitter le 7 avril par Danny Amstrong, un journaliste britannique vivant à Moscou. Il n’est pas difficile de reconnaitre Paris sur ces quatre images : on distingue par exemple l’architecture parisienne, un panneau de signalisation ou bien un feu de circulation comme ceux de la ville. Par ailleurs, l'une d'elles montre une cliente s’apprêtant à rentrer dans un magasin. Celle-ci porte un masque, suggérant une temporalité assez récente.

Mais l’information n’a pas été reprise par la presse française, ce qui permet de douter de son authenticité. Seule la presse suisse et ukrainienne en font état les 7 et 8 avril. Et pour cause : nous avons sollicité Chanel, qui "confirme que ces images sont issues de photomontages et que ses boutiques parisiennes n’ont pas été taguées". La marque "dénonce fermement cette imagerie scandaleuse véhiculée sur les réseaux sociaux et qui par ailleurs usurpe l’identité d’un média".