Invasion russe : plus de 6800 élèves ukrainiens scolarisés en France

C'est de l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, débutée le 24 février dernier. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation, arrêtés jeudi 31 mars, à 16 h, 6.873 élèves ukrainiens sont actuellement accueillis dans les classes du premier et du second degré. Et, le nombre ne cesse d'augmenter. Lundi 28 mars, ils étaient 5.266 Ukrainiens à être scolarisés en France, un chiffre "multiplié par 20 depuis le 8 mars".