Guide de bonne conduite entre voisins : qui doit réparer un mur mitoyen ?

Le mur de séparation mitoyen appartient aux propriétaires des deux terrains. La mitoyenneté signifie que l'entretien incombe aux deux parties. Que faire en cas de dégradation ?

La mitoyenneté est souvent une source de conflit entre deux propriétaires. Lorsqu'un mur est fissuré, les voisins peuvent se demander qui a la responsabilité de l'entretien et des réparations. Le Code Civil dispose, dans son article 655 que la réparation, tout comme la reconstruction, d’un mur mitoyen, est à la charge des deux propriétaires du mur, proportionnellement à leurs droits. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? On vous explique tout.

Qu'est-ce qu'un mur de séparation mitoyen ?

Il s'agit d'un mur qui sépare deux terrains appartenant à deux propriétaires différents. Selon l'article 653 du Code civil, il s'agit de "tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs". Néanmoins, il existe des exceptions. Un mur n'est pas mitoyen s'il y a une pente unique à son sommet ou si des tuiles sont situées d'un seul côté. Par ailleurs, un mur qui n’a été entretenu que par l’un des voisins pendant 30 ans lui revient entièrement et exclusivement.

Comment utiliser un mur mitoyen ?

Le propriétaire peut utiliser le versant du mur qui lui appartient comme il le souhaite. Toutefois, la liberté des uns s'arrêtant là où commencent celles des autres, il ne doit donc pas empiéter sur les droits du voisin. Il ne peut pas, par exemple, poser une fenêtre, aménager une construction en appui sur le mur ou compromettre la solidité de la séparation.

Qui a la charge des travaux de réparation ?

Le mur appartenant aux deux propriétaires, ils ont tous les deux la charge de l'entretien et des éventuels travaux de réparation de l'ensemble du mur et pas uniquement leur versant. Néanmoins, les travaux doivent être réalisés avec l'accord des deux voisins et les frais doivent être partagés. Les propriétaires ont l'obligation de trouver un terrain d'entente sur la nature des travaux, le choix des matériaux et même l'entrepreneur choisi. Si l'un des propriétaires entreprend des travaux sans l'aval du voisin, les frais sont entièrement à sa charge.

Que faire en cas de sinistre ?

Si le mur menace de s'effondrer, l'un des voisins peut entreprendre des travaux. Par ailleurs, si des fissures traversantes apparaissent à cause d'un défaut d'entretien de la part de l'un des deux propriétaires, il est possible de demander en justice que les travaux soient à la charge du voisin fautif, et même de demander des dommages et intérêts, à condition de prouver la faute. Si un litige éclate entre les deux voisins, les assurances ont la possibilité de faire appel à un expert pour permettre de chercher les raisons de la dégradation et d'établir la responsabilité.