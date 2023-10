Halloween : nos conseils pour décorer son jardin et sa maison en mode épouvante

Pour accentuer le côté mystérieux et une ambiance "film d'épouvante", il est indispensable de soigner l'éclairage. Et les citrouilles, on le sait, sont les superstars d'Halloween. On les dispose un peu partout dans le jardin. On peut acheter des lanternes en forme de citrouille dans le commerce, mais on préfère les sculpter soi-même, car cela fait partie du folklore de cette célébration. Une petite bougie en son centre et le tour est joué.

Pour une atmosphère encore plus inquiétante, on peut imaginer un cimetière, grand classique des films d'horreur. Quelques cartons, deux trois coups de ciseaux, de la peinture grise suffisent pour créer des fausses pierres tombales. Les détails sont importants : n'hésitez pas à accrocher des silhouettes de fantômes volants dans les arbres et des silhouettes d'animaux de la forêt.