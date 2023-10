Halloween : quels sont les déguisements pour enfants plébiscités cette année ?

Chaque année, les petites filles apprécient de se déguiser en sorcières, mais attention, en sorcières stylées ! Il existe plusieurs costumes plus ou moins effrayants pour transformer votre petite poupée en vilaine Circé, Morgane ou encore Adèle. Étant donné que la fête El Dia de los Muertos est de plus en plus célébrée dans l’Hexagone, les marques proposent aussi des déguisements aux couleurs vives de cet événement : violet, noir, jaune, rose ou encore orange.

Les tenues d’Halloween sont également influencées par la sortie de films et de séries. Cette année, on voit par exemple la tenue de Mercredi Addams, découverte dans les années 60 dans la série La Famille Addams, ressurgir dans les rayons ! Et pour cause, Netflix a dévoilé une fiction dérivée en live-action en novembre 2022, avec Jenna Ortega dans le rôle de la fille aînée. Un costume facile à concevoir soi-même à la maison !

Les déguisements de chats, de citrouilles ou d’héroïnes à l’instar d’Harley Quinn du DC Comics ou Hermione Granger d’Harry Potter ont également toujours autant la cote.