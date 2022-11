Handicap à l'école : hausse de 10% des salaires des accompagnants pour la rentrée 2023

L'amendement déposé par Stella Dupont vise à répondre aux difficultés d'un métier "peu attractif à cause de sa précarité (et) du salaire", selon l'exposé des motifs. S'ils étaient environ 132.000 à la rentrée 2022, un chiffre qui a augmenté de 42% en cinq ans, selon le ministère de l'Éducation, les AESH sont, dans les faits, plus souvent en temps partiel. Si bien que le nombre de postes budgétés en "équivalent temps plein" (ETP) est moindre : on comptait ainsi 79.000 ETP à la rentrée 2022, et près de 83.000 sont prévus à la rentrée 2023, selon l'entourage de Gabriel Attal