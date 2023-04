Handicap : les manquements de la France épinglés par le Conseil de l’Europe

La France viole les droits fondamentaux des personnes handicapées et de leur famille. C’est ce qu’a jugé le Conseil de l’Europe, organisation paneuropéenne basée à Strasbourg, donnant raisons à des associations (l’Unapei, APF France handicap, l’Unafam et FNATH) qui l’avaient saisi en 2018. Bâtiments et transports inaccessibles, difficultés dans la scolarisation des enfants, aux aides financières ou accès aux soins… Leurs droits sont bafoués.

À l'unanimité, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a ainsi conclu que la France avait violé plusieurs articles de la Charte sociale européenne, un texte qui garantit les droits sociaux et économiques fondamentaux, et qu'elle empêche les personnes en situation de handicap de mener une vie indépendante.