Handicap : les établissements recevant du public encore inaccessibles en grande majorité ?

"À un moment, si on veut que ce soit fait, il faut mettre la main à la poche." Cette phrase, c'est la ministre déléguée Olivia Grégoire qui l'a prononcée, au cours des Universités d'Été de l'Économie de Demain. En charge notamment des PME, du commerce et du tourisme, elle faisait référence aux moyens débloqués par l'État pour accélérer les travaux et rendre plus d'établissements qui reçoivent du public (ERP) accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un vaste chantier, a-t-elle souligné, puisque "l'immense majorité" de ces ERP seraient encore aujourd'hui inaccessibles. La situation pénalise autant les personnes en fauteuil roulant que les personnes âgées souffrant d'un déficit de mobilité. Sans oublier les parents avec des poussettes.