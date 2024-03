Harcèlement de rue : de nouveaux "lieux refuges" pour les femmes victimes dans des points de vente FDJ

La Française des Jeux signe, jeudi 7 mars, un partenariat avec l'application Umay, qui répertorie les "safe places" où s'abriter si vous êtes harcelée. Mille points de vente du réseau FDJ vont devenir des "lieux sûrs" en 2024 pour les femmes victimes.

Des pharmacies, des supermarchés... et maintenant des points de vente de la Française des Jeux (FDJ). Après des expérimentations "concluantes", menées à Nantes et Lille, le géant tricolore de la loterie va proposer "sur la base du volontariat" aux 29.000 commerçants de transformer son réseau de bar-tabac-presse en "lieu refuge" pour les femmes victimes de harcèlement de rue.

C'est l'objectif de la FDJ, qui signe, jeudi 7 mars, un partenariat avec Umay, qui vise à lutter contre le harcèlement de rue et l'insécurité, selon un communiqué. L'application, qui a paraphé une convention avec le ministère de l'Intérieur en 2022, répertorie à ce jour 3200 gendarmeries, 600 commissariats et 6000 établissements labellisés safe places ("lieux sûrs") : bars, restaurants et boîtes de nuit mais aussi magasins et institutions, où les utilisatrices qui se sentent menacées peuvent s'abriter.

1000 points de vente FDJ en 2024

Concrètement, après avoir créé un compte pour l'utiliser, l'application fonctionne comme un GPS et propose des itinéraires où sont signalés les "lieux sûrs" et les commissariats, et donne la possibilité de désigner des personnes de confiance qui peuvent suivre le déplacement. On peut aussi envoyer des alertes sur l'application ou signaler un danger.

Umay revendique 60.000 membres actifs et a déjà signé des partenariats avec Monoprix, Île-de-France Mobilités (IDFM) ou encore des collectivités locales. Le partenariat avec la FDJ permettra, "dès 2024, d'augmenter significativement le maillage de l'application. Mille points de vente FDJ rejoindront le réseau Umay cette année".

Qu'ils deviennent des lieux sûrs est d'une logique et d'une utilité indéniables Stéphane Pallez, présidente de la FDJ

"Dans le cadre des expérimentations menées depuis 2020 avec Umay à Lille et Nantes, plus de 200 commerçants partenaires ont contribué au déploiement du service et plus de 95% d'entre eux ont témoigné de leur satisfaction", assure la présidente de la FDJ, Stéphane Pallez.

"FDJ est l'un de nos partenaires historiques ; nous avions labellisé en urgence des safe places pendant le confinement de 2020. Nous allons pouvoir former les équipes des points de vente FDJ aux gestes qui rassurent les personnes victimes de harcèlement de rue ou témoins d'agressions", détaille la fondatrice d'Umay, Pauline Vanderquand. Le partenariat vise à former et labelliser comme "lieu sûr" un maximum de commerçants avant les Jeux olympiques l'été prochain.

S'il peut sembler contre-intuitif de proposer aux femmes de se réfugier dans des bars-tabac, où la clientèle est généralement essentiellement masculine, la patronne de la FDJ répond que ces commerces "sont déjà des lieux de vie essentiels, avec des horaires d'ouverture étendus et des détaillants impliqués dans la vie locale. Qu'ils deviennent des lieux sûrs est d'une logique et d'une utilité indéniables". "Pour que toutes les femmes, à tout âge et partout sur notre territoire n'aient plus jamais à subir de violences, l'engagement de tous est nécessaire", salue la ministre chargée de l'Égalité femmes-hommes, Aurore Bergé.

Selon le dernier rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur l’état du sexisme en France, 9 femmes sur 10 disent anticiper les actes et les propos sexistes, et adoptent des conduites d’évitement pour ne pas les subir.