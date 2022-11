Harcèlement scolaire : 77% des jeunes déclarent avoir subi des violences à l’école

D'après les résultats de l'enquête, ce serait près de huit jeunes sur 10 qui déclareraient avoir subi des violences au sein de l'école, soit 77% des jeunes scolarisés. Si les violences prennent des multiples formes, elles sont majoritairement verbales selon les jeunes interrogés. Les formes graves sont par ailleurs fréquentes puisque 26% des jeunes déclarent avoir subi du harcèlement moral, 15% des coups et 14% du sexisme, du harcèlement sexuel ou des violences sexuelles.

Le collège serait par ailleurs le lieu où se concentrent principalement les violences. Certains peuvent néanmoins être victimes dès le plus jeune âge, des jeunes interrogés rapportant des faits dès la maternelle. 30% des jeunes déclarent avoir été

victimes de violences dès le primaire ou avant. Or ces violences ont des conséquences, entrainant baisse de confiance en soi, décrochage et phobie scolaires et effets néfastes sur la santé mentale et physique. 26% des jeunes interrogés font même état d’idées suicidaires.

Pourtant, face à un tel impact sur la vie de l'enfant, très peu parviennent à en parler. Selon le sondage, suite à des violences subies à l'école, un jeune sur cinq n'en a pas parlé. 28% des jeunes déclarent par ailleurs avoir déjà été témoins de cyberharcèlement sans l’avoir dénoncé, alors même qu’ils sont 56% à faire état de la circulation sur les téléphones portables de vidéos ou de photos humiliantes de jeunes de leur établissement.