Harcèlement scolaire : la médiatrice de l'Éducation "frappée" par "l'âge des enfants concernés"

Outre l'âge des enfants, qui a "frappé" Catherine Becchetti-Bizot, le rapport souligne que "la volonté politique de remédier au harcèlement se heurte à d'importantes difficultés pour déployer l'information et former les équipes. Le réseau d'appui (référents, équipes ressources, réseaux départementaux d'intervention) mis en place pour prévenir et repérer les situations de harcèlement n’est pas encore suffisamment connu", regrette-t-elle. Elle fait notamment allusion au programme "Phare" de lutte contre le harcèlement à l'école. Mis en place en 2019 et expérimenté pendant deux ans dans six académies, il a été généralisé cette année dans toutes les écoles et collèges, et selon le ministère de l'Éducation, 91% des collèges et 64% des écoles sont aujourd'hui inscrits dans ce dispositif.

La médiatrice recommande ainsi d'"évaluer la mise en œuvre du programme Phare", d'"identifier les freins à son déploiement et faire des propositions pour faciliter et accélérer son appropriation par les équipes de terrain" et enfin de "mieux faire connaître l’ensemble des circuits de signalement existant en établissements, dans les services déconcentrés comme au niveau national, en intégrant par exemple une infographie dans chaque carnet de correspondance et dans chaque espace numérique de travail (ENT)".