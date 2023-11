Harcèlement scolaire : ce qu'il faut savoir sur le questionnaire remis aux élèves cette semaine

La date est symbolique. À compter de ce jeudi 9 novembre, journée de lutte contre le harcèlement scolaire, un questionnaire va être distribué aux écoliers, collégiens et lycéens pour tenter d'identifier les élèves victimes et mieux mesurer le phénomène à l'échelle nationale. Il sera remis dès la classe du CE2 et jusqu'au 15 novembre prochain. Non nominatives, ces grilles d’autoévaluation ont été "travaillées avec des scientifiques, des experts de la question", a précisé le ministère de l'Éducation, qui avait envoyé un courrier détaillant la marche à suivre le 23 octobre dernier aux chefs d'établissements.

Voici ce qu'il faut savoir sur ce questionnaire qui compte parmi les principales mesures du plan interministériel dévoilé en septembre par le gouvernement.