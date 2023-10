Harcèlement scolaire : le plan du gouvernement est-il efficace contre les violences en ligne ?

La confiscation du téléphone ou le bannissement des réseaux sociaux pour les auteurs de cyberharcèlement grave pourront-ils permettre de soulager les victimes ?

Oui sur le principe, puisque le cyberharcèlement repose sur des leaders, qui sont très moteurs. Si on les désamorce, cela permet en général de calmer le groupe, qui souvent ne se souvient même plus pourquoi il s'est mis à harceler la victime. Cette logique de sanction, si elle est rapidement appliquée, permet aussi de dissuader de futurs comportements malveillants. Mais le bannissement est compliqué à mettre en œuvre, car il faut encore que les réseaux sociaux l'appliquent. La confiscation du téléphone par un juge est en revanche plus simple. Cela permet de couper court aux comportements malveillants, le smartphone étant un outil puissant avec lequel un jeune peut tout faire, et très vite. En une minute, on peut filmer ou photographier la victime, diffuser les images à tout le monde, commenter... sans réfléchir une seconde à ce que l'on fait.

Ce n'est pas une mesure aberrante dans les situations les plus graves : on retire un outil qui est mal utilisé, comme on le ferait par exemple avec le permis de conduire en cas d'accident de la route. Mais il faut que cette sanction soit bien adaptée. Tout va se jouer dans le choix des critères, notamment la durée de la confiscation, car il faut pouvoir compter sur l'adhésion des parents, sans quoi ils vont aider leurs enfants à contourner la mesure. C'est très important pour recréer une alliance avec eux dans l'éducation des jeunes face à ces outils numériques. L'école ne peut pas gérer le problème toute seule.