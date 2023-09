Harcèlement scolaire : déposer plainte, une possibilité encore méconnue par les victimes

"Avec la loi du 2 mars 2022, on s'est battu pour obtenir notamment la définition du harcèlement scolaire, le droit pour tous les enfants de suivre une scolarité sans harcèlement, et surtout un délit pénal", a rappelé ce jeudi sur franceinfo Hugo Martinez, créateur de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement. "Jusqu'à il y a un peu plus d'un an, vous alliez à la police ou à la gendarmerie, vous ne pouviez pas poser plainte pour harcèlement scolaire. Aujourd'hui, c'est possible et il faut le dire, le faire entendre", a-t-il déclaré.