Harcèlement scolaire : en quoi consistent "les cours d'empathie" dont veut s'inspirer Gabriel Attal ?

Dès la rentrée 2022, la France s'est inspirée de ces deux initiatives, dans le cadre d'un projet pilote mené en partenariat avec les ONG qui gèrent le programme au Danemark. Dix-huit écoles maternelles du 18e arrondissement de Paris et de Saint-Denis sont concernées. À noter qu'en cette rentrée 2023, la méthode a été déployée dans de nouvelles écoles des 19e et 20e arrondissements de la capitale, ainsi qu'à Eragny (95) et à Montreuil (93) mais aussi en crèche dans le 18e et à Saint-Ouen.