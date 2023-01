Harcèlement scolaire : le programme finlandais Kiva, un modèle à suivre ?

Plusieurs solutions innovantes sont mises en place. Par exemple, des activités concrètes sensibilisent les élèves à ce fléau, comme des jeux de rôle où les élèves se mettent dans la peau de la victime, de l'agresseur ou du témoin, explique franceinfo. Des jeux en ligne proposent aussi des mises en situation, dans une forme ludique. Ensuite, en cas de signalement, des équipes dédiées prennent en charge la situation de façon systématique, et un dialogue est organisé entre la victime et son bourreau. L'accent est aussi porté sur les témoins, avec des exercices pour développer l'empathie des élèves et leur apprendre à réagir lorsqu'un camarade est la cible de violences. Enfin, des enquêtes annuelles permettent d'évaluer régulièrement le dispositif.

Plusieurs études ont déjà montré son efficacité : entre 2009 et 2018, le pourcentage d'élèves se disant victimes de harcèlement dans les écoles appliquant le programme a chuté de 16 à 12% environ, relate le site officiel de Kiva. Quant à ceux qui déclarent harceler leurs camarades, leur part a fondu, passant de 11% à 4%. Par ailleurs, 98% des victimes qui ont pris part au système affirment que la situation s'est depuis améliorée pour eux.