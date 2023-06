Harcèlement scolaire : Pap Ndiaye annonce "une heure de sensibilisation" cette semaine

Pour rappel, si vous - ou l'un de vos proches - êtes victime de harcèlement, deux numéros verts existent : le 3018 (cyber-harcèlement) et 3020 (harcèlement scolaire). Le 3018 est disponible six jours sur sept, de 9h à 20h. Vous pouvez aussi contacter les conseillers spécialisés sur 3018.fr par tchat en direct, via Messenger ou WhatsApp. Le 3020, lui, est ouvert de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi, sauf les jours fériés.