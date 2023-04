Harcèlement scolaire : Pap Ndiaye veut que ce soit à l'élève harceleur de changer d'école

Un dispositif de prévention dans les écoles élémentaires et collèges, le programme pHARe, a été expérimenté à partir de 2019 dans six académies, puis généralisé à la rentrée 2022 à l'ensemble des écoles élémentaires et collèges (puis aux lycées à partir de la rentrée prochaine). À l'heure actuelle, "60% des écoles et 86% des collèges sont engagés dans ce programme", a indiqué le ministre.

"On a des données sur les six académies où ce programme a été expérimenté, qui montrent une baisse du nombre de cas de harcèlement et un délai également raccourci dans le traitement des harcèlements. Donc, on sait que c'est bien. Il faut avancer", a-t-il encore dit.