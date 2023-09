Suicide d'un adolescent harcelé à Poissy : Brigitte Macron va rencontrer la famille de l'élève

L'adolescent avait "bénéficié d'un suivi régulier par la CPE, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire" et qu'"un point a été fait avec le père de ce jeune garçon" en fin d'année scolaire. En cette nouvelle rentrée, l'élève était scolarisé dans un tout nouvel établissement. La justice a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort, survenue mardi. "Il faut rester à ce stade très prudent", a déclaré à l'Agence France-Presse le parquet de Versailles.

Le harcèlement à l'école, qui toucherait un élève sur dix, a été érigé en priorité absolue du gouvernement pour l'année scolaire 2023-2024, après le suicide au printemps de la jeune Lindsay, 13 ans, dans le Pas-de-Calais. Un rapport du sénat, daté de 2021, chiffrait le nombre de victimes chaque année à un million d'enfants.

"Chaque drame est un drame de trop, qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur", a jugé Gabriel Attal mercredi. Il doit annoncer un plan interministériel de lutte contre le harcèlement d'ici à la fin du mois.