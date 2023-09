Courrier de la "honte" adressé aux parents d'un lycéen harcelé à Poissy : l'ex-rectrice de Versailles sort du silence

Charline Avenel, qui ne dirige plus le rectorat depuis la mi-juillet, a souligné avoir "décide de [se] taire jusqu'à la fin de l'inspection ordonnée par le ministre de l'Éducation", mais a souhaité "donner quelques clés de compréhension" afin d'éviter la propagation de "contre-vérités". "Cette lettre a été rédigée et signée par la direction des ressources humaines du rectorat", qui "avait reçu une demande de protection fonctionnelle de la part du principal du collège". La protection fonctionnelle apporte assistance juridique et prise en charge des frais d'avocat, les parents de Nicolas ayant envisagé de porter plainte contre le chef d'établissement à la suite des faits de harcèlement qu'ils condamnaient.

"Un courrier de réprobation est adressé par le rectorat aux parents qui menacent un membre du corps enseignant", a expliqué Charline Avenel au Parisien. Toutefois, cette dernière a estimé qu'"il n'y avait pas à envoyer un tel courrier à des parents en détresse, sur un harcèlement et sans prendre le soin d’échanger avec l’établissement et le référent harcèlement départemental qui sont en charge de ces questions". Un "dysfonctionnement" qui, selon elle, "met en évidence des failles dans la procédure et pose la question de la relation humaine avec les usagers".

Datée du 4 mai 2023, la lettre du rectorat a été envoyée aux parents alors que Charline Avenel était en congés, mais elle a tenu à rappeler que "ce courrier n'avait pas vocation à [lui] être communiqué" . "Je regrette de ne pas avoir eu connaissance de ces courriers et de ne pas avoir pu m’assurer qu’on tienne compte de la détresse des familles", a-t-elle admis, avant d'insister sur le fait que "rien ne justifiait cet envoi" au regard de l'attitude des parents.