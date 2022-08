Hausse d'impôts annulée, concert surprise... Les 5 vidéos étonnantes de la semaine du JT de TF1

Autre compétition qui va vous étonner, ou plutôt vous faire sourire cette fois-ci : le Haut-de-Cagnes (Alpes-Maritimes) a accueilli comme chaque son championnat du monde de boules carrées. "On ne peut pas jouer avec des boules rondes ici, à cause de toutes les montées et les descentes", explique un participant à l'équipe TF1, qui vous fait découvrir de drôle de jeu.