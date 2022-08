Prix de l'électricité : EDF a-t-elle déjà annoncé des tarifs "20 à 30 fois" plus élevés cet hiver ?

Pour quel impact sur votre facture ? Là encore, l'internaute fait une confusion en estimant qu'une hausse sur ce marché serait directement répercutée sur le client. Pour comprendre son erreur, il est important de faire la différence entre le marché de gros et celui au détail. Comme le résume la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur son site, le premier définit "le marché sur lequel l'électricité et le gaz sont achetés et vendus avant que l'énergie soit livrée sur le réseau pour les clients finals". Par opposition, le second concerne "la fourniture d'électricité et de gaz naturel des clients finals". Or, tandis que sur le marché du gros, c'est la loi de l'offre et la demande qui règne, le marché au détail est régulé.