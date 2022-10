Hausse des prix de l'énergie : avec l'usine Duralex à l'arrêt, l'inquiétude d'une commune du Loiret

Les salariés veulent rester confiants. Mais l'entreprise pourra-t-elle reprendre son activité dans cinq mois comme indiqué par la direction ? La fabrication de verre est très gourmande en électricité et en gaz. Avec la hausse des coûts de l'énergie, continuer à produire dans ces conditions ne serait plus rentable. "Aujourd'hui, avec les hausses qui ont été annoncées, on va consommer à peu près 12 millions d'euros d'énergie par an, confie un employé. Ce qui représente un peu plus de 30% de notre chiffre d'affaires."