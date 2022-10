Hausse des prix : l'amour du chocolat est-il plus fort que l'inflation ?

Ne plus en croquer serait un sacrilège. Pour les Français, le chocolat est une addiction revendiquée, et peu importe son prix. Impossible de ne pas craquer pour cet antidépresseur naturel, qui génère en France chaque année plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. "Malgré l'augmentation des prix, j'en achèterai !", nous affirme une dame en souriant, dans le reportage de TF1 en tête d'article. Impossible de l'éviter aussi, tant il est partout, et sous toutes les formes : tablettes, confiseries ou pâte à tartiner. Chaque Français en dévore plusieurs kilos par an, ce qui nous place parmi les plus grands consommateurs de chocolat de la planète.